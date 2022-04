Morto il figlio dello scrittore Paul Auster: “Un’overdose accidentale”



È morto per overdose il figlio dello scrittore Paul Auster. Aveva 44 anni, ed era stato arrestato di recente con l’accusa di omicidio colposo per la morte di sua figlia Ruby, di soli dieci mesi, scomparsa per un’intossicazione di fentanyl ed eroina.

