Nicole scomparsa e ritrovata in Molise, la mamma: “La bimba era stata lasciata in casa da sola”



Durante un nuovo interrogatorio, la mamma della piccola Nicole avrebbe ammesso che la bambina di 5 anni era stata lasciata in casa da sola per qualche minuto. La donna ha riferito di aver chiuso la porta a chiave e che per questo motivo la bimba potrebbe aver usato una sedia per uscire dalla finestra.

