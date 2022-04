Nole, il 17enne morto schiacciato dal muletto non stava lavorando: “Tragedia per incidente domestico”



Il 17enne morto schiacciato dal muletto a Nole non è deceduto in un incidente sul lavoro. Secondo le forze dell’ordine, si tratta di un incidente domestico. Il ragazzo stava guidando il mezzo nel capannone di famiglia, ma non stava lavorando secondo le prime informazioni raccolte.

