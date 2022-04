Pregliasco sull’epatite acuta nei bambini: “Adenovirus o co-infezione Covid tra le possibili cause”



Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, spiega a Fanpage.it le cause e i sintomi dell’epatite acuta che sta colpendo alcuni bambini in tutto il mondo, Italia inclusa: “Ipotesi adenovirus 41 e co-infezione Covid. Ma è presto per parlare di allarme, i genitori possono stare tranquilli”.

Continua a leggere



Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, spiega a Fanpage.it le cause e i sintomi dell’epatite acuta che sta colpendo alcuni bambini in tutto il mondo, Italia inclusa: “Ipotesi adenovirus 41 e co-infezione Covid. Ma è presto per parlare di allarme, i genitori possono stare tranquilli”.

Continua a leggere

Continua a leggere