Prof molesta le alunne al liceo, denunciato: “Non vedo l’ora di vedere il tuo vestito all’esame”



Una ex studentessa del liceo artistico Duccio di Boninsegna di Siena ha presentato un esposto in Procura contro uno dei suoi prof che l’avrebbe molestata. Ma lei non sarebbe l’unica vittima: “Al di la di una eventuale condanna del professore a noi interessa che le scuole si facciano carico del problema e proteggano i ragazzi”.

