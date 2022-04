Qualcuno dica ad Alessandro Borghese che lavorare gratis non è un’opzione in un Paese civile



È tornato il tormentone primaverile dei giovani che non vogliono lavorare e pensano solo a divertirsi. Per Alessandro Borghese “lavorare non significa per forza essere pagati”. Ci aspettiamo di andare a mangiare al suo ristorante e non saldare il conto, allora.

