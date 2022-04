Ravenna, dimesso il bimbo ricoverato per salmonella: analisi sull’ovetto Kinder che aveva mangiato



Le analisi su uno degli ovetti Kinder della confezione consumata dal bambino ricoverato per salmonella a Ravenna chiariranno se vi è un legame così come accaduto in diversi paesi del Nord Europa.

