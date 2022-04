Regeni, i volti degli 007 che lo uccisero. Per processo servono gli indirizzi. L’avvocato: “Aiutateci”



I Ros sono ancora alla ricerca degli indirizzi degli imputati fantasma per il caso di Giulio Regeni, il ricercatore ucciso in Egitto nel 2016. Tramite indagini, però, sono stati finalmente individuati i volti dei presunti assassini: le foto sono state inserite all’interno del fascicolo sul caso. L’avvocato della famiglia, Alessandra Ballerini, ha lanciato un appello online per risalire agli indirizzi.

