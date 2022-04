Sonia Di Pinto, lutto cittadino per il funerale. Il compagno: “Era la mia vita, dovevamo sposarci”



Sonia Di Pinto, italiana trovata morta nel ristorante in cui lavorava in Lussemburgo, a maggio avrebbe sposato in Molise il compagno Sauro. Oggi l’autopsia, poi la salma rientrerà in Italia. Ipotesi rapina finita male.

