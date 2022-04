“Sono incinta da due mesi”: 27enne aggredisce 14enne a Lecce. Indagato per atti sessuali su minore



Ha aggredito una ragazzina di 14 anni in pieno centro a Lecce dopo che lei gli aveva rivelato di essere incinta. L’uomo, di 27 anni, è stato indagato per atti sessuali su minore. L’adolescente, invece, è stata portata in una comunità per minori.

Continua a leggere



Ha aggredito una ragazzina di 14 anni in pieno centro a Lecce dopo che lei gli aveva rivelato di essere incinta. L’uomo, di 27 anni, è stato indagato per atti sessuali su minore. L’adolescente, invece, è stata portata in una comunità per minori.

Continua a leggere

Continua a leggere