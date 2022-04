Speranza dice che il governo non ha ancora deciso se togliere l’obbligo di mascherine al chiuso



Secondo il ministro della Salute è giusto superare la quarantena per i contatti con positivi, ma non l’isolamento per i contagiati, altrimenti la situazione si farebbe di nuovo esplosiva.

