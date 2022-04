Studentesse stuprate a Firenze, Marco Camuffo condannato in via definitiva a 4 anni di galera



Marco Camuffo è stato condannato in via definitiva a 4 anni di galera per aver stuprato le due studentesse 21enni statunitensi a Firenze nel 2017.

