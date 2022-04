Torino, 84enne avvolto dalle fiamme mentre dà fuoco alle sterpaglie: morto carbonizzato



Un 84enne è morto carbonizzato nel suo terreno di Villastellone, in provincia di Torino. L’anziano stava bruciando alcune sterpaglie quando si è accasciato a terra per un malore. In un attimo le fiamme lo hanno avvolto.

