Town Street Reloaded, Adika Pongo e Rocket Band, tutti i concerti del Quid di Roma

I concerti del Quid entrano nel vivo con il weekend dal 7 al 9 aprile, che propone al pubblico di Via Assisi nella serata di giovedì 7 aprile, la band Town Street Reloaded, con sonorità jazz elettriche pronte a condurci in atmosfere sofisticate ed irresistibili.

Nella serata di venerdì 8 aprile tornano gli Adika Pongo, amati dal Quid e affezionati al palco che ogni mese li accoglie a ritmo di loro grandi successi, colonne sonore della disco music che ha fatto storia. Il fine settimana si chiude con l’omaggio a Elton John, a cura dell’apprezzata Rocket Band, tributo protagonista di sabato 9 aprile.

Come è ormai consuetudine, gli appuntamenti live del QUID sono anche in live streaming, grazie alla trasmissione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso, proprio durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.

Giovedì 7 Aprile 2022 > Town Street Reloaded (Jazz Elettrico) – Opening Michelle Bellanti – Il progetto Town Street Reloaded, s’inserisce nel solco del jazz elettrico. Il gruppo ha una storia più che trentennale, avendo pubblicato un LP nel 1988 con l’etichetta Phrases e, il leader, ha partecipato al primo disco solista di Roberto Gatto dal titolo “Notes”, nel 1986, un disco in cui – tra gli altri musicisti italiani -, spiccava la partecipazione di Michael Brecker. Il quintetto si è riformato su spinta del grande batterista Cristiano Micalizzi e quindi, ha aggiunto il suffisso Reloaded, lavorando per sviluppare un proprio sound ed una propria peculiarità. Gli elementi che lo contraddistinguono, sono l’intensità e le composizioni, aspetto sul quale si è concentrato il compositore dei brani, nei 35 anni di vita del gruppo. Line up: Massimo Ruscitto (Piano & Keys), Cristiano Micalizzi (batteria), Francesco Puglisi (basso), Stefano Profazi (chitarra) e Massimiliano Filosi (sax).

Ad aprire la serata è Michelle Bellanti, giovane cantautrice che ha iniziato il suo percorso artistico presso la Sonus Factory di Roma e che propone i suoi primi inediti, fra i quali “MaleMale”, “Cambi d’Amore” e “Più”.

Venerdì 8 Aprile 2022 > Adika Pongo (Disco Music) – Gli Adika Pongo sono una concreta realtà musicale dal 1994, anno in cui leader e fondatore del gruppo era Niccolò Fabi che sarebbe poi divenuto cantautore affermato. Da allora la band non si è mai arrestata portando in giro in Italia e in Europa quella che viene chiamata “Disco Music”(Earth Wind & Fire, Chic, Kool & The Gang, ecc.). Dopo i grandi successi dei loro spettacoli live, la Band si propone al pubblico italiano ed internazionale con il loro primo CD Groovin’ Up per la prestigiosa etichetta inglese Expansion Records (V° posto nella Uk soul chart). Tra le numerose collaborazioni Lionel Richie, Norman Jean e Luci Martin (CHIC), Christopher Williams, Leroy Gomez (Santa Esmeralda). Il 9 ottobre 2020 è uscito il loro ultimo singolo Touch My Heart in collaborazione con James “D-Train“ Williams (Expansion Records).

Gli Adika Pongo sono: Francesca Silvi (voce), Alessio Scialò (tastiere), Costantino Ladisa (sax), Alberto Lombardi (chitarra), Alessandro Benedetti (basso), Andrea Merli (batteria) e Pablo Oliver (percussioni).

Sabato 9 Aprile 2022 > Rocket Band (Tributo Elton John) – Luci, colori, energia, passione, sono solo alcuni degli ingredienti sapientemente utilizzati dalla Rocket Band, per tributare a Sir Elton John uno show coinvolgente, ricco di grandi successi (e di qualche rarità) tutta da ascoltare e da ballare. La band è formata da Paolo Castellani (voce e pianoforte), Silvio d’Onorio de Meo (chitarra), Laura Piccinetti (basso) e Danilo Ombres (batteria).

