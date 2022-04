Trentino, precipita per 100 metri durante scalata con l’amico: morto climber 18enne Giovanni Bernabè



Non ce l’ha fatta Giovanni Bernabè, il climber 18enne precipitato per 100 metri durante una scalata sulle Placche Zebrate di Pietramurata, in Trentino. Dopo due giorni di ricovero, il ragazzo è deceduto in ospedale.

