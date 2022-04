Uccisa a coltellate dal marito in presenza dei nipotini a Rimini, lei lo aveva già denunciato



Angela Avitabile, 62 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito in casa della figlia a Rimini. La donna aveva già denunciato il marito per pregressi episodi di violenza. In casa al momento del delitto anche i nipotini della coppia di 3 e 7 anni.

