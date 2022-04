Udine, nessuno li cercava da mesi: coniugi 70enni trovati mummificati in casa. “Morti per fuga di gas”



I corpi ormai mummificati di due anziani coniugi sono stati ritrovati all’interno di una villetta di Campoformido, in provincia di Udine. I parenti non avevano loro notizie da mesi, ma non si erano preoccupati perché i due erano soliti trascorrere lunghi periodi all’estero.

