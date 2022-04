Vacanze di Pasqua 2022, scuole chiuse da domani: date e calendario scolastico regione per regione



Per le vacanze di Pasqua 2022 sono previsti 4 giorni di chiusura delle scuole. Gli istituti scolastici italiani chiuderanno le loro porte in tutte le regioni italiane dal 14 aprile al 19 aprile, con rientro previsto per mercoledì 20 aprile. Il calendario per l’interruzione delle lezioni è stabilito come sempre dal Miur.

