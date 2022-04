Vaccino Covid, il ministro Speranza: “Quarta dose non sarà per tutti”



“Nessun Paese pensa a una quarta dose per tutti e nessuno al mondo la sta facendo”, così il ministro della Salute Roberto Speranza intervenuto a Mezz’ora in più ha chiarito le attuali indicazioni per un nuovo booster anti Covid.

