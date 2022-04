Venerdì 8 aprile a Oltheatre spettacolo e talk show dedicato a Enrico Piaggio e agli imprenditori innovativi

Il secondo appuntamento previsto a Oltheatre, il teatro comunale di Peschiera Borromeo (MI) per il ciclo di videoproiezioni con talk show “Il Futuro nella Storia” è previsto per venerdì 8 aprile dalle 20.30 e sarà dedicato a Enrico Piaggio e al tema degli imprenditori innovativi contemporanei.

Lo spettacolo dedicato a Piaggio, studiato registicamente per valorizzare il linguaggio teatrale attraverso i movimenti della videocamera e lo studio di regia, ha visto, nella sua versione in streaming che fu proiettata in teatro in diretta nel 2021, una commistione di linguaggio teatrale e cinematografico grazie all’incursione artistica delle giovani danzatrici Plu(s)mon Group guidate dalla coreografia di Anna Rita Larghi. Questa esperienza espressiva sarà amplificata dal grande schermo.

Il talk show e gli ospiti di venerdì 8 aprile

Durante il talkshow successivo alla videoproiezione il duo Niente di Serio con Camilla Ferrario e Letizia Iosa, due giovani di peschiera Borromeo, animerà il palco interagendo in diretta con il pubblico tramite un sistema di videochatting. Ospiti della seconda serata Livia Viganò e Bianca Arrighini, founder di www.factanza.it , il celebre artista digitale Asker e Giuliana Pajola, creative director & project manager founder WOA Creative Company e Arianna Fiorella Castelluccio, specializzata in digital marketing & communication Co- Founder de “Il Contadino Online”.

NDS proporrà un talk show giovane e leggero, che mira a scoprire di più sugli ospiti in teatro e sui grandi personaggi raccontati nelle storie indagando sulla vita personale, le curiosità connesse e le relazioni con la quotidianità. Siamo in un bar con tanto di jukeboxe; l’atmosfera è informale.

La rassegna di videoproiezioni teatrali, realizzata per Fastweb nel 2021 e che ha riscosso grande successo su web con più di 34mila visualizzazioni, oggi viene riproposta sul territorio come occasione di incontro e condivisione.

Racconta le vite di Rita Levi Montalcini, Enrico Piaggio, Nilde Iotti, Francesco Moser ed Enrico Mattei attraverso monologhi dell’attore Davide Verazzani adattati, grazie a uno studio coreografico e registico, a un linguaggio espressivo ibrido tra teatro e cinema. Si ricorda che i successivi eventi sono previsti nelle date di 6 maggio, 3 giugno e 3 luglio.

Informazioni

Costo: 5 euro comprensivi di bibita.

Dalle 19.30 apertura del bar nel porticato esterno. Ore 20.30 inizio proiezione. Ore 21.30 inizio talk show.

Per acquistare il biglietto clicca qui.

Per maggiori informazioni sul format consultare il sito Oltheatre.it

