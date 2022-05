9 maggio, TV russa nel mirino degli hacker: nomi dei programmi cambiati con messaggi contro la guerra



Hacker in azione contro la TV russa nel Giorno della Vittoria. Sui principali canali d’informazione russi come Rossiya 1, Ntv Plus e Pervyi Kanal, il nome di ogni programma è stato caambiato con messaggi diretti alla popolazione: “Sulle vostre mani vi è il sangue di migliaia di ucraini”.

Continua a leggere



Hacker in azione contro la TV russa nel Giorno della Vittoria. Sui principali canali d’informazione russi come Rossiya 1, Ntv Plus e Pervyi Kanal, il nome di ogni programma è stato caambiato con messaggi diretti alla popolazione: “Sulle vostre mani vi è il sangue di migliaia di ucraini”.

Continua a leggere

Continua a leggere