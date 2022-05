A 14 anni guida in autostrada e sorpassa la polizia: multa di 4mila euro per i genitori



I genitori erano in macchina col ragazzino e lo stavano facendo guidare in autostrada. Quando la polizia ha fatto segno di accostare nell’area di servizio per un controllo, il 14enne si è bloccato sulla corsia di marcia, mettendo in pericolo se stesso e gli altri.

