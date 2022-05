Adescano giovane disabile con la scusa di una sigaretta: “Violentata da due uomini tutta la notte”



Una ragazza disabile sarebbe stata violentata da due uomini a Carpi, in provincia di Modena. La giovane si era avvicinata ai presunti carnefici chiedendo una sigaretta. I due l’avrebbero caricata in auto per poi portarla nelle campagne di Novi e abusare di lei.

