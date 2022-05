Aerei ultraleggeri si scontrano in volo e precipitano al suolo: due morti e 3 feriti in Puglia



Due aerei ultraleggeri, partiti da San Giovanni Rotondo e diretti a Lecce, si sono scontrati in volo e sono precipitati tra Trani e Corato, all’altezza del casello autostradale, in Puglia. Il bilancio è di due morti e tre feriti. Indagini in corso.

Continua a leggere



Due aerei ultraleggeri, partiti da San Giovanni Rotondo e diretti a Lecce, si sono scontrati in volo e sono precipitati tra Trani e Corato, all’altezza del casello autostradale, in Puglia. Il bilancio è di due morti e tre feriti. Indagini in corso.

Continua a leggere

Continua a leggere