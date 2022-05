Al concorso scuola proposta ai futuri insegnanti una traccia sulla “razza europea” (che non esiste)



In Abruzzo la commissione che ha stilato le tracce da trattare al concorso per la scuola inerente le materie di italiano, storia e geografia ha inserito tra gli argomenti della prova orale una relazione inerente la “razza europea” degli umani. Che, però, non esiste e non è mai esistita.

