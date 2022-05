Alice Scagni, la madre denunciò minacce dal figlio: “Non fateci fare la fine dei coniugi Neumair”



La madre dei fratelli Scagni denunciò le minacce del figlio Alberto almeno 24 ore prima che il 42enne uccidesse a coltellate la sorella Alice. Secondo quanto raccontato dalla donna, Scagni avrebbe minacciato più volte i genitori di morte nel caso in cui non gli avessero dato denaro. Si indaga per omissioni di atti d’ufficio e l’omissione di denuncia di polizia giudiziaria.

Continua a leggere



La madre dei fratelli Scagni denunciò le minacce del figlio Alberto almeno 24 ore prima che il 42enne uccidesse a coltellate la sorella Alice. Secondo quanto raccontato dalla donna, Scagni avrebbe minacciato più volte i genitori di morte nel caso in cui non gli avessero dato denaro. Si indaga per omissioni di atti d’ufficio e l’omissione di denuncia di polizia giudiziaria.

Continua a leggere

Continua a leggere