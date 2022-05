Allieva della Marina militare muore in un incidente sulla Basentana: Carolina aveva 21 anni



Incidente mortale sulla Basentana, in Basilicata: in seguito allo schianto tra due vetture, una 21enne allieva della Marina militare è morta sul colpo. Si chiamava Carolina Citro. Feriti tre ragazzi che viaggiavano con lei. Indagini in corso.

