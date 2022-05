Andreea Rabciuc scomparsa, il compagno della madre: “Da lei nessuna notizia, speriamo di ritrovarla”



“Siamo in attesa dell’esito delle indagini. Abbiamo lanciato tanti appelli per ritrovare Andreea e stabilire un canale comunicativo con lei, ma per ora non ci siamo riusciti”. A parlare a Fanpage.it è il compagno della madre di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa il 12 marzo scorso a Jesi.

