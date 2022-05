Attore e calciatore muore a 20 anni nello schianto in auto contro un muretto



Stava tornando da una serata in un locale di Bassano del Grappa quando, per cause da accertare, l’auto sulla quale viaggiava si è schiantata contro un muretto. Giacomo Del Fiacco, 20 anni, è morto sul colpo. Studiava per diventare attore.

