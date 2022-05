Aveva ucciso Maxim Zanella con una coltellata: Oskar Kozlowski si suicida in carcere



Oskar Kozlowski, detenuto in carcere per l’omicidio di Maxim Zanella a Brunico, lo scorso luglio, si è tolto la vita nella sua cella. “Non so perché l’ho fatto” aveva detto durante l’interrogatorio, “ma ho sempre desiderato uccidere qualcuno in questo modo”.

