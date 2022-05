Benno Neumair, periti divisi su seminfermità mentale. La sorella Madè: “Lui testimone inaffidabile”



I periti si dividono sulla seminfermità mentale per Benno Neumair: secondo gli esperti incaricati dal giudice per le indagini preliminari, il 30enne non sarebbe stato lucido quando ha ucciso il padre Peter. Sarebbe invece stato nel pieno delle sue facoltà mentali quando ha assassinato la madre. I periti della Procura, invece, ritengono che il 30enne fosse lucido in entrambi i delitti.

