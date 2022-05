Dopo il grande successo SOLD OUT della prima apparizione nel giardino del Teatro Mongiovino uno dei più amati maestri di circo e maghi delle bolle di Roma, Daniele Antonini, il nostro artista torna a trovarci sabato 4 maggio 2022 alle 17.30! Lo spettacolo vede alternarsi magie comiche, giocolerie, clownerie e l’immancabile esibizione delle bolle di sapone. In scena c’è un clown, un sognatore o forse un poeta. Lo spettacolo stesso è una grande bolla di sapone, tutto è magico e tutto può accadere.

Daniele Antonini nasce come artista di strada, la relazione con il pubblico è viva e sempre presente. Uno spettacolo per ogni età, uno spettacolo tutto da vivere a cuore aperto.

Lo spettacolo Big Babol Circus nasce dall’esigenza del suo creatore di raccontare un modo di essere, un punto di vista diverso dal quale poter guardare il mondo. Ed è così che il clown sul palco stupisce, diverte, meraviglia un pubblico di ogni età grazie ad uno spettacolo leggero e profondo allo stesso tempo.

A seguire:

Laboratorio di circo e bolle di sapone: tutti i partecipanti all’evento saranno coinvolti nei giochi da luna park “vintage”, nel magico laboratorio di creazione di bolle di sapone giganti e nel corso di circo. Un evento speciale dove grandi e piccoli avranno l’occasione di divertirsi giocando insieme.