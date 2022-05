C’è un quinto caso di vaiolo delle scimmie in Italia: “Accertamenti anche su altri casi sospetti”



Un nuovo caso di vaiolo delle scimmie è stato rilevato in Italia secondo quanto reso noto dall’Istituto Spallanzani. Salgono così a 5 i casi nel nostro Paese. L’Istituto romano è al lavoro per accertare altri casi sospetti. Il virus isolato in Italia è lo stesso già osservato in Portogallo e in Germania.

