Claudia, picchiata brutalmente dal vicino perché lesbica: “Ho messo in vendita la casa, ho paura”



Claudia Cecconello, 53 anni, rientrava a casa alle 22.45 di venerdì 5 maggio quando si è trovata davanti il vicino di casa che l’ha prima buttata giù dalle scale con un calcio in pancia, poi le ha dato un pugno in faccia chiamandola ‘brutta lesbica’. A Fanpage.it ha detto: “Sono andata a denunciarlo, ma ho comunque deciso di vendere la casa, non me la sento più di venire qui da sola”.

