Comunione finisce in rissa tra invitati, volano pugni e tavoli e al ristorante interviene la polizia



La cerimonia si è trasformata in una enorme rissa tra invitati con tavole e sedie scagliati in aria, qualche colpo diretto tra i contendenti e infine l’intervento della polizia per placare gli animi.

Continua a leggere



La cerimonia si è trasformata in una enorme rissa tra invitati con tavole e sedie scagliati in aria, qualche colpo diretto tra i contendenti e infine l’intervento della polizia per placare gli animi.

Continua a leggere

Continua a leggere