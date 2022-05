Massimiliano Maiucchi, con le sue filastrocche, crea mondi incantati che Vittorio Marino esplora, trovando tra le pieghe delle rime racconti fantastici.

Così i due autori, partendo dalla filastrocca di Corrado, tornano a passarsi la penna per scrivere il loro secondo appassionante audiolibro: “Corrado l’astronauta e i pirati dei buchi”.

Questa volta il protagonista della storia è il piccolo Corrado che, in un mondo dove TUTTI hanno TUTTO e si è perso il valore del NIENTE, ancora crede che basti avere uno scolapasta in testa ed un forchettone di legno in mano, per diventare un eroico cavaliere.

Così, dopo aver trovato un messaggio in una bottiglia, con una richiesta di aiuto dalla luna, si costruisce un’astronave di cartone e parte per una avvincente avventura.

Sarà uno straordinario viaggio della fantasia, ricco di incontri e di sorprese: topini lunatici che coltivano crateri, mucche di Marte che producono gorgonzola ma soprattutto dovrà affrontare i bucanieri, famigerati pirati dei buchi che stanno rubando il prezioso “NIENTE” per lasciare a “tutti tutti” la diabolica macchina del “TUTTO TUTTO”, che rende schiava la mente di chi la usa. Riuscirà la fantasia di un bambino a salvare gli abitanti dell’universo