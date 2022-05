Costringe la moglie a dargli il reddito di cittadinanza e spende tutto: condannato per estorsione



Anche se Il sussidio è intestato all’uomo, secondo la Cassazione la somma che si percepisce va intesa come sussidio per l’intero nucleo familiare e non per il singolo.

