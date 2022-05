Dall’indie-pop di Amanda, ai tributi di TreeGees e L’Urlo di Sugar

L’ultimo weekend del Quid, dal 26 al 28 maggio, tornano i concerti del Quid, con il palco di Via Assisi che apre alla giovane Amanda, cantautrice indie-pop che sarà protagonista del format Quid Live Studio, nella serata di giovedì 2 maggio. Ad aprire il palco ad Amanda ci sarà il gruppo Filo di Arianna.

I live continuano nella serata di venerdì 27 maggio, con il tributo d’autore dei TreeGees dedicata ai Bee Gees. Si continua poi con il live di sabato 28 maggio, ultimo concerto del mese con L’Urlo di Sugar (tribute Zucchero), in attesa della nuova stagione all’aperto sulla grande terrazza di Via Assisi.

Com’è ormai consuetudine, gli appuntamenti live del QUID sono anche in live streaming, grazie alla trasmissione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso, proprio durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.

LE BIOGRAFIE DEGLI ARTISTI

Giovedì 26 Maggio 2022 > Amanda (Indie-Pop) – Opening Filo di Arianna (Pop)

Dopo il consenso che Amanda ha riscosso lo scorso marzo in Via Assisi, la giovane cantautrice di Priverno torna sul palco del Quid Live Studio per presentare il suo nuovo singolo “Altrove”, un brano dalle sonorità moderne e influenze soul e R&B, uscito il primo aprile su tutte le piattaforme digitali. Al centro della sua esibizione, naturalmente, l’ultimo album dal titolo “Amami”, un disco con un forte accento tematico dedicato all’emisfero femminile, per chi fa del coraggio il suo punto di forza, contro ogni pregiudizio e violenza di genere. Ad accompagnare Amanda sono Mario Talocco (batteria), Augusto Madeccisa (basso) e Antonio Bono (chitarra).

Ad aprire il concerto di Amanda sono i Filo di Arianna, che presentano il loro primo brano “Ora Che”. La formazione è composta da Mattia Sciaratta (chitarra), Lorenzo Costantini (voce), Matteo Basile (basso) e Alessandro Pasquarelli (batteria).

Venerdì 27 Maggio 2022 > TreeGees (Tribute Bee Gees)

Quasi due decadi di concerti in Italia e nel mondo, fanno di questa formazione una delle più accreditate e fedeli tribute band dei mitici Bee Gees. La band è stata formata nell’inverno del 1997 e da allora ha avuto un’intensa attività live con eventi, partecipazioni televisive e radio-foniche, proponendo uno show assolutamente unico, in qualità di una proposta originale, di una grande esperienza live, e soprattutto di uno straordinario repertorio eseguito con rigore e perfezione stilistica nonché con leggerezza e ironia. Dopo aver suonato praticamente ovunque in Italia, la band ha ottenuto notevoli riconoscimenti anche in Europa, prima con la produzione di un tour in Germania che li ha portati ad esibirsi nei più prestigiosi teatri tedeschi, poi con una serie di importanti shows in Polonia, Svizzera, Francia, Olanda, Spagna, Belgio, Principato di Monaco. Uno degli aspetti vincenti che contraddistingue i Tree Gees e che consente loro di avere un riscontro così importante da parte di un pubblico di tutte le età è quello di essere “More Than a Tribute”: essere sé stessi, evitando di concentrarsi sull’emulazione fisica e gestuale dell’icona “Bee Gees” e dedicandosi a catturare l’anima della loro musica aggiungendo la propria, che è quella di musicisti raffinati ed esperti ma sempre alla ricerca dell’ emozione da condividere con chi li viene ad ascoltare. La formazione è composta da Alex Sammarini (chitarra e voce), Paolo Amati (voce e basso), Franz Bancalari (voce e piano) e Ezio Zaccagnini (batteria).

Sabato 28 Maggio 2022 > L’Urlo di Sugar (Tribute Zucchero)

La Big Band dedicata al grande Zucchero “Sugar” Fornaciari, approda sul palco del Quid per la prima volta. In scaletta i migliori successi dell’artista, come Dune Mosse, Pippo, Rispetto, Con le mani, Il mare impetuoso, Diamante, Baila Morena, Per colpa di chi… per citarne solo alcuni. Tutti brani protagonisti, eseguiti da una band dal forte impatto sonoro, con una sezione di fiati al completo, proprio per ricreare le atmosfere tanto care ai “Zuccheriani” più appassionati. La voce di Claudio Cantoni, uno dei maggiori interpreti di Zucchero, oltra ad essere fra i sosia naturali e più accreditati, assicura una serata da non perdere per tutti gli amanti dell’apprezzato performer emiliano.

La line-up: Sonia Tabacco (cori), Cristian Flamini (chitarra), Alessandro Valenzi (chitarra), Gianluigi Sebastiani (basso), Salvatore Grassini (batteria), Fabio Pisano (tastiere), Maurizio Alesi (tromba), Lorenzo Caloi (trombone) e Nick Sax (sax).

