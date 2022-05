Donna di 42 anni accoltellata in casa a Bologna, trovata in una pozza di sangue: fermato il compagno



Tentato omicidio oggi a Bologna dove una donna di 42 anni è stata prima picchiata e poi colpita con un coltello nella sua abitazione in via Andrea Costa. Trasferita in ospedale, ha una prognosi di 25 giorni, salvo complicazioni. Fermato il convivente 50enne.

Continua a leggere



Tentato omicidio oggi a Bologna dove una donna di 42 anni è stata prima picchiata e poi colpita con un coltello nella sua abitazione in via Andrea Costa. Trasferita in ospedale, ha una prognosi di 25 giorni, salvo complicazioni. Fermato il convivente 50enne.

Continua a leggere

Continua a leggere