Dramma sul lavoro, Salvatore Marchetta precipita per 10 metri e muore: aveva 49 anni



Salvatore Marchetta è morto in un incidente sul lavoro dopo essere caduto da un ponteggio a Messina. L’operaio 49enne è precipitato da un’altezza di 10 metri ed è deceduto in ospedale per le gravi ferite riportate.

