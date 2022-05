È morto Walter De Benedetto, era stato indagato e assolto per coltivazione di cannabis terapeutica



È morto Walter De Benedetto, malato di artrite reumatoide da trentacinque anni e diventato un punto fermo nella battaglia per le cure terapeutiche. Era stato indagato e assolto per via della coltivazione domestica di cannabis terapeutica.

Continua a leggere



È morto Walter De Benedetto, malato di artrite reumatoide da trentacinque anni e diventato un punto fermo nella battaglia per le cure terapeutiche. Era stato indagato e assolto per via della coltivazione domestica di cannabis terapeutica.

Continua a leggere

Continua a leggere