Elisabetta Franchi, l’azienda dell’imprenditrice condannata per condotta antisindacale



L’azienda dell’imprenditrice Elisabetta Franchi è stata condannata per condotta antisindacale in seguito ad alcuni provvedimenti disciplinari emessi nei confronti di lavoratori che non avevano voluto fare gli straordinari. L’imprenditrice è stata invece assolta sulla gestione dei suddetti straordinari.

