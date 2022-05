Forlì, marito e moglie trovati morti in casa: si sarebbero uccisi in contemporanea sparandosi



Una coppia di coniugi di 57 e 65 anni, è stata trovata senza vita nella loro villa a Santa Sofia, in provincia di Forlì. A lanciare l’allarme il figlio che non aveva loro notizie da 24 ore. Secondo i primi riscontri, si sarebbero suicidati in contemporanea sparandosi con due pistole.

Continua a leggere



Una coppia di coniugi di 57 e 65 anni, è stata trovata senza vita nella loro villa a Santa Sofia, in provincia di Forlì. A lanciare l’allarme il figlio che non aveva loro notizie da 24 ore. Secondo i primi riscontri, si sarebbero suicidati in contemporanea sparandosi con due pistole.

Continua a leggere

Continua a leggere