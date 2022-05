Forte scossa di terremoto a Firenze: magnitudo 3.7, paura tra la popolazione



L’epicentro del sisma è stato rilevato a Impruneta, in provincia di Firenze, dove già lo scorso 3 maggio c’era stato un altro terremoto. Sono in corso valutazioni per capire eventuali danni a cose o persone.

