Galel3o, Adika Pongo e Jimi Hendrix, tutto il sound del Quid

Il mese di maggio al Quid di Via Assisi si apre nel segno dei giovani talenti, con l’arrivo di Galil3o e opening di Gianni Giove, seguiti poi dalla disco music degli Adika Pongo e dal tributo a Jimi Hendrix delle chitarre protagoniste di una notte che consacra il chitarrista più importante di sempre.

Si comincia giovedì 5 maggio con l’indie/pop di Galil3o, al secolo Francesco Galioto, il cui palco sarà aperto dal pop del giovane Gianni Giove. La serata di venerdì 6 maggio vedrà il ritorno dell’irresistibile e irrefrenabile disco music degli Adika Pongo, mentre la settimana di musica si concluderà sabato 7 maggio con la Jimi Hendrix Night, con protagonisti le chitarre di Vincenzo Grieco, Marco Rossetti, Claudio Maffei, Antonio Gamba Corta, Davide Papaleo, Bruno Cavicchini e Paolo Strina, con line-up completata dalla presenza del basso di Diego Magnani, le batterie di Luca Mariani e Matteo Rossetti e la voce di Daniela Ucci di Censi.

Com’è ormai consuetudine, gli appuntamenti live del QUID sono anche in live streaming, grazie alla trasmissione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso, proprio durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.

LE BIOGRAFIE DEGLI ARTISTI

Giovedì 5 Maggio 2022 > Galil3o (Indie/Pop) – Opening Gianni Giove (Pop)

Approda sul palco del Quid Live Studio il giovane cantautore Francesco Galioto, in arte Galil3o, per presentare il suo album d’esordio dal titolo “Volevo fare un disco”. La scuola del cantautorato romano colpisce ancora, con uno dei suoi ultimi figli, tra i più raffinati e inquieti, capace di realizzare un lavoro autenticamente indie-pop, intimo e ispirato. A legare gli otto brani che compongono il disco solo le emozioni sottili e i dettagli, capaci di determinare la nostra quotidianità, le piccole gioie e le frustrazioni che mettono in disordine le nostre abitudini. “Volevo fare un disco” è un quadro espressionista: i sentimenti di Galil3o si posano sulla realtà, senza mediazioni, colorando i dettagli di un’esistenza. Fedele alla sua natura malinconica, l’artista attraversa luci e ombre, tra considerazioni agrodolci e sogni che, nonostante tutto, non smettono mai di brillare. Per restituire la sua interiorità, ha scelto una vena cantautorale squisitamente pop, leggera e ricercata al tempo stesso. Sullo sfondo, presente ma silenziosa, c’è sempre lei: Roma.

Ad aprire il concerto è Gianni Giove, giovane autore che ha iniziato a scrivere canzoni all’età di 16 anni e che ha già pubblicato due brani in lingua inglese ed uno in italiano. Al momento sta lavorando al suo primo EP che sarà presentato al Quid in anteprima.

Venerdì 6 Maggio 2022 > Adika Pongo (Disco Music)

Gli Adika Pongo sono una concreta realtà musicale dal 1994, anno in cui leader e fondatore del gruppo era Niccolò Fabi che sarebbe poi divenuto cantautore affermato. Da allora la band non si è mai arrestata portando in giro in Italia e in Europa quella che viene chiamata “Disco Music”(Earth Wind & Fire, Chic, Kool & The Gang, etc.). Dopo i grandi successi dei loro spettacoli live, la Band si propone al pubblico italiano ed internazionale con il loro primo CD Groovin’ Up per la prestigiosa etichetta inglese Expansion Records (V° posto nella Uk soul chart). Tra le numerose collaborazioni Lionel Richie, Norman Jean e Luci Martin (CHIC), Christopher Williams, Leroy Gomez (Santa Esmeralda). Il 9 ottobre 2020 é uscito il loro ultimo singolo Touch My Heart in collaborazione con James “D-Train“ Williams (Expansion Records). Gli Adika Pongo sono: Francesca Silvi (voce), Alessio Scialò (tastiere), Costantino Ladisa (sax), Alberto Lombardi (chitarra), Alessandro Benedetti (basso), Andrea Merli (batteria) e Pablo Oliver (percussioni).

Sabato 7 Maggio 2022 > Jimi Hendrix Night (Tribute Jimi Hendrix)

Grande evento per gli amanti del chitarrista più grande di tutti, quel Jimi Hendrix che ci ha salutati troppo presto, lasciando sulla terra una memoria musicale che non si può dimenticare. Sette chitarristi interpreteranno sul palco del Quid Channel la musica del grande Genio di Seattle, per una Jimi Hendrix Night tutta da vivere e ricordare. Hendrix è stato uno dei maggiori innovatori nell’ambito della chitarra elettrica: durante la sua parabola artistica, tanto breve quanto intensa, si è reso precursore di un sound che sarebbe stato la futura evoluzione del rock attraverso un’inedita fusione di blues, rhythm and blues/soul, hard rock, psichedelia e funky. Vincenzo Grieco, Marco Rossetti, Claudio Maffei, Antonio Gamba Corta, Davide Papaleo, Bruno Cavicchini e Paolo Strina, si alterneranno sul palco proponendo il meglio del repertorio del grande Hendrix. A completare la line-up sono Diego Magnani (basso), Luca Mariani e Matteo Rossetti (batteria) e Daniela Ucci di Censi (voce).

L’articolo Galel3o, Adika Pongo e Jimi Hendrix, tutto il sound del Quid proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro