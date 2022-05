Gasolio su del 400%: perché i pescatori italiani sono sul piede di guerra e le navi restano nei porti



Dal primo lockdown ad oggi il costo del gasolio per i pescherecci è passato da 35 centesimi di euro al litro a 1,20 euro. Per questo i pescatori di tutta Italia stanno protestando e minacciano di non fermarsi.

