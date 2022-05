I migranti non saranno più messi sulle navi quarantena per il Covid



Il governo va verso l’abolizione della misura legata allo Stato di emergenza Covid che prevedeva di far fare la quarantena ai migranti in arrivo in Italia.

Continua a leggere



Il governo va verso l’abolizione della misura legata allo Stato di emergenza Covid che prevedeva di far fare la quarantena ai migranti in arrivo in Italia.

Continua a leggere

Continua a leggere