I pediatri spiegano perché non c’è alcun rischio per i bambini legato al vaiolo delle scimmie



L’intervista di Fanpage.it ad Antonio D’Avino, Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP): “La situazione va valutata in itinere, ma al momento non c’è assolutamente alcun rischio specifico per i bambini per quanto riguarda la diffusione del vaiolo delle scimmie”.

Continua a leggere



L’intervista di Fanpage.it ad Antonio D’Avino, Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP): “La situazione va valutata in itinere, ma al momento non c’è assolutamente alcun rischio specifico per i bambini per quanto riguarda la diffusione del vaiolo delle scimmie”.

Continua a leggere

Continua a leggere