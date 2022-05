Il piccolo Samuele morto a 6 anni dopo il bagnetto, attesa per l’autopsia



La tragedia in un’abitazione di Sanluri, a pochi chilometri da Cagliari. Il bambino affetto da alcune patologie psicomotorie si trovava in casa con la madre quando si è sentito male. Oggi l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Continua a leggere



La tragedia in un’abitazione di Sanluri, a pochi chilometri da Cagliari. Il bambino affetto da alcune patologie psicomotorie si trovava in casa con la madre quando si è sentito male. Oggi l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Continua a leggere

Continua a leggere