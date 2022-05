“Io, infermiera premiata in Italia e campionessa di boxe ma senza cittadinanza”, la storia di Pamela



Vincitrice nel 2021 degli assoluti per i 64 chili e infermiera al pronto soccorso, Pamela vive in Italia dal 2000 e nell’anno del suo esordio fra i professionisti è ancora senza quel “pezzo di carta per il quale sono chiuse tantissime porte”.

Continua a leggere



Vincitrice nel 2021 degli assoluti per i 64 chili e infermiera al pronto soccorso, Pamela vive in Italia dal 2000 e nell’anno del suo esordio fra i professionisti è ancora senza quel “pezzo di carta per il quale sono chiuse tantissime porte”.

Continua a leggere

Continua a leggere